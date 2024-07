A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (19) em Patos, a Operação “Rescue 8” para cumprir 01 Mandado de Busca e Apreensão contra um investigado por armazenamento de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

As investigações se iniciaram com a análise de cenas contidas em diversos vídeos encaminhados pelo SERCOPI – Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infanto-juvenil da Polícia Federal em Brasília/DF.

O trabalho permanente de investigação e combate à pornográfica infantil é decorrente de cooperação técnica-investigativa entre a Polícia Federal e o National Center for Missing and Exploited children (NCMEC), e reportou à Polícia Federal no Estado da Paraíba a ação de um usuário residente da cidade de Patos, que teria armazenado inúmeras imagens/vídeos envolvendo sexo explícito ou pornográfica com criança ou adolescente.

Se os crimes foram confirmados, o investigado pode responder por estupro de vulnerável e produção e armazenamento de pornografia infantil. As penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão.

O nome “Rescue” faz referência ao compromisso institucional da Polícia Federal em permanecer vigilante e sempre que possível resgatar crianças ou adolescentes que estejam envolvidos nos crimes de abuso sexual.

