PRF prende dois homens suspeitos de assassinato em Santa Rita

Inspetores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam dois homens na BR-101, em Santa Rita, na Grande João Pessoa.

Um dos presos é suspeito de participar do assassinato do motorista de transporte por aplicativo Cléber Fernandes dos Santos, ocorrido na segunda-feira (15).

As identidades dos suspeitos não foram reveladas. Com eles, foram apreendidos uma pistola 0.40, um revólver calibre 38 e muita munição para ambas as armas.

Um dos homens estava usando um colete à prova de balas no momento da prisão.

Os dois transitavam com um veículo roubado e com placas clonadas. Os policiais rodoviários federais suspeitaram da condução do carro e decidiram abordá-lo, encontrando as armas e o colete no interior do veículo.

A dupla foi encaminhada para a Central de Polícia de João Pessoa e está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil da Paraíba investiga a possível ligação de um dos homens com o homicídio de Cléber Fernandes dos Santos, que foi encontrado morto com mais de dez tiros às margens da BR-230, em Santa Rita.

