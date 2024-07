Pré-candidato a vereador sofre atentado em Campina Grande

Nesta quinta-feira (18), o pré-candidato a vereador Jair Arruda teve seu carro alvejado no distrito de Galante, em um episódio que está sendo tratado como um possível crime político.

Jair, conhecido por sua firme atuação e por representar a situação na Rainha da Borborema, expressou sérias preocupações com a segurança no período eleitoral.

O pré-candidato não se feriu no incidente, mas está bastante abalado. A Polícia Civil já iniciou as investigações e está tratando o caso com prioridade.

*Siga nosso Instagram @paraiba_online