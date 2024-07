A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 17, a Operação “Sem Final”, com o objetivo de apurar o crime de tráfico de drogas no Sertão da Paraíba.

Cerca de 15 policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo Estadual da 2ª Vara Mista de Patos/PB, ambos no município de Cajazeiras/PB.

As investigações se iniciaram com a prisão em flagrante de um nacional, ocorrida em janeiro de 2023, na cidade de Patos/PB, quando o preso transportava cerca de 10 quilos de cocaína com destino à cidade de João Pessoa/PB, ocasião em que foi abordado por policiais militares do Estado da Paraíba.

Com base nessa prisão em flagrante, foi instaurado inquérito policial que permitiu identificar um grupo de pessoas associadas para o cometimento do tráfico de drogas na cidade de Cajazeiras/PB.

A investigação segue em andamento, com a finalidade de obter elementos de autoria e materialidade do crime praticado e, caso sejam confirmados, os investigados responderão pelo crime tráfico de drogas e associação para o crime de tráfico de drogas, cujas penas, se somadas, podem chegar a 25 anos de prisão.

O nome da operação, “Sem Final”, faz referência ao compromisso institucional da Polícia Federal em permanecer vigilante, mantendo o compromisso de investigar e reprimir o crime de tráfico de drogas.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online