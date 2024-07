Um incêndio ocorrido na madrugada desta quarta-feira (17) na garagem da empresa Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro Portal do Sol, em João Pessoa, resultou na destruição total de cinco ônibus de transporte público.

O incidente começou por volta das 3h e foi prontamente controlado pelos bombeiros, sem registro de feridos.

Moradores foram os primeiros a notar as chamas e alertaram as autoridades, que investigam as causas do ocorrido através de uma perícia.

Apesar dos danos, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur-JP) assegurou que as operações das linhas não serão afetadas, embora o incidente permaneça sob investigação para esclarecer suas circunstâncias.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online