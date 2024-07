Incêndio atinge residência em João Pessoa

Na manhã desta quarta-feira, 17, um incêndio atingiu uma residência em Manaíra, onde funcionava uma empresa de estofados.

O fogo começou por volta das 10h30 e exigiu a intervenção de três caminhões do Corpo de Bombeiros para ser controlado.

Segundo o Tenente Victor Hugo, a origem do incêndio ainda está sendo investigada, mas suspeita-se que tenha começado em uma das máquinas utilizadas na fabricação dos estofados.

Ele destacou a importância de seguir todas as normas de segurança e prevenção de incêndios, especialmente em estabelecimentos que utilizam materiais inflamáveis.

Apesar da preocupação com a segurança, não há informações específicas sobre a permissão do Corpo de Bombeiros para o funcionamento de uma empresa de estofados dentro de uma residência.

No entanto, o Tenente ressaltou que é essencial que qualquer estabelecimento comercial, independentemente do seu porte, siga as orientações das entidades responsáveis para evitar acidentes.

*Siga nosso Instagram @paraiba_online