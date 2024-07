Suspeito de matar adolescente é preso em Pernambuco

O suspeito de assassinar Maria Vitória dos Santos, uma adolescente de 15 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (16) em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco.

Gilson Cruz, de 56 anos, mantinha um relacionamento com a vítima.

De acordo com o delegado Sávio Siqueira, a prisão foi possível graças ao monitoramento de câmeras de trânsito que identificaram a placa do carro do suspeito em Caruaru. Com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, Gilson foi capturado por volta das 17h em Brejo da Madre de Deus.

A Polícia Civil da Paraíba já está em Pernambuco e deve retornar ainda nesta noite a Monteiro, onde o suspeito será ouvido na presença de um advogado.

