Flávio José Moreira dos Santos, natural de Conceição, no Sertão da Paraíba, foi assassinado na última sexta-feira (12) em Riolândia, São Paulo.

O crime ocorreu durante um churrasco, após uma briga entre Flávio e um colega de trabalho em um plantio de seringueira.

Segundo informações, a Polícia Militar encontrou Flávio dentro de seu veículo com ferimentos de faca no abdômen e no braço direito.

O autor do crime, que estava no local tentando estancar o sangramento da vítima, inicialmente negou envolvimento e acompanhou Flávio até a Santa Casa de Riolândia.

Os pais do agressor informaram que a discussão começou dentro da residência e continuou na calçada, culminando nos golpes de faca desferidos pelo filho.

O agressor foi preso em flagrante pela polícia.

