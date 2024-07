Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter um incêndio que atingiu uma casa no bairro do Cordeiro, em Guarabira, no Brejo da Paraíba.

O incêndio teria sido provocado pelo morador, que, em seguida, se jogou da sacada do imóvel.

Segundo o major Flauber, do Corpo de Bombeiros, o morador fraturou as pernas na queda.

O homem, que estaria enfrentando problemas de saúde mental, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital.

O Corpo de Bombeiros enviou ambulância, viaturas de combate a incêndio e de busca e salvamento para a ocorrência.

O fogo foi controlado após uma hora.

