Suspeito de estupro em festa de São João é preso em Santa Rita

Nesta segunda-feira (15), a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de estuprar uma mulher de 35 anos durante a festa de São João, no município de Santa Rita. O homem, de 24 anos, é usuário de drogas e já responde a outros dois crimes enquadrados na Lei Maria da Penha.

A prisão foi realizada após uma denúncia recebida pelo número 197, onde foi relatado que o suspeito estaria se gabando de uma suposta relação sexual com a vítima no banheiro da festa.

A identificação do suspeito também contou com o auxílio de imagens das câmeras da festa, que o mostraram nas proximidades do banheiro no momento do crime.

Segundo a delegada Amin Oliveira, a vítima relatou que foi abordada por dois homens desconhecidos quando estava prestes a entrar em um banheiro químico e forçada a entrar no local, onde ocorreu o estupro.

Após o ocorrido, a vítima se dirigiu imediatamente ao plantão centralizado da Polícia Civil, onde prestou queixa e realizou os exames necessários para comprovar a materialidade do crime. Em um segundo depoimento, a vítima forneceu mais detalhes sobre o incidente.

O reconhecimento foi confirmado pela vítima, que identificou o agressor principalmente pela voz, durante um procedimento de reconhecimento realizado pela polícia.

A polícia informou que o suspeito não demonstrou indignação com a prisão. Informações sobre o outro suspeito envolvido no crime continuam sendo levantadas pela Polícia Civil. O homem preso passará por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira em Santa Rita.

