Anderson Boneti, sócio do influenciador Nego Di, está foragido da Justiça do Rio Grande do Sul acusado de estelionato. Em 2022, Boneti foi preso pelo mesmo crime na Paraíba, onde enfrentou processos movidos por sócios de uma empresa de rastreamento veicular em Guarabira, localizada a 100 km de João Pessoa.

O caso envolvendo Boneti começou em maio de 2013 na 1ª Vara Mista da Comarca de Guarabira. Na época, Boneti atuava como representante legal de Izak da Silva Alves, um dos sócios da empresa. De acordo com a denúncia, Boneti teve acesso a cheques destinados ao pagamento de um contrato de compra de rastreadores. Ele efetuou o pagamento, mas logo depois cancelou o contrato e recebeu o estorno, utilizando o dinheiro para fins pessoais.

A fraude só foi descoberta quando um outro sócio, sem conhecimento do cancelamento do contrato, questionou a empresa fornecedora sobre a demora na entrega dos equipamentos. O processo contra Boneti foi aberto em 21 de maio de 2013, mas só em 19 de abril de 2018 o inquérito policial foi concluído e transformado em ação penal.

Em setembro de 2019, a prisão preventiva de Boneti foi decretada, e ele se tornou oficialmente foragido. Apesar de tentativas de prisão em 2019, Boneti conseguiu evitar a captura. No início de 2022, ele se entregou à polícia, mas obteve um habeas corpus em 7 de março do mesmo ano, passando a responder ao processo em liberdade. Seus advogados deixaram o caso em novembro de 2022 e não quiseram comentar a situação.

A ligação de Boneti com Nego Di também está sob investigação. A loja virtual “Tadizuera,” operada pelo influenciador entre março e julho de 2022, é acusada de vender produtos como televisores e aparelhos de ar-condicionado por preços abaixo do mercado, sem entregar os itens aos compradores. A Polícia Civil alega que não havia estoque e que Nego Di movimentou dinheiro obtido com as vendas falsas.

As autoridades continuam a busca por Boneti, que permanece foragido, enquanto as investigações sobre os crimes cometidos continuam em andamento.

