Poste cai em cima de ônibus em João Pessoa

Um ônibus colidiu com a fiação de energia na rua principal dos Bancários, em João Pessoa, nesta segunda-feira (15).

O impacto fez com que um poste caísse sobre o teto do veículo, que transportava mais de 20 passageiros no momento. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Segundo o Samu, apenas o motorista se sentiu mal após o acidente, mas foi liberado após ter seus sinais vitais verificados. O Corpo de Bombeiros confirmou que não houve vítimas, apenas danos materiais.

