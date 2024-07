Justiça manda para leilão imóveis relacionados a doleiro denunciado durante ação da Braiscompany

A Justiça Federal na Paraíba determinou o leilão de bens relacionados a um dos processos do caso Braiscompany.

A ação envolve o doleiro Joel Ferreira de Souza e outros investigados. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Joel ajudava o esquema a trocar criptoativos por dinheiro em espécie e vice-versa.

Os bens a serem leiloados, avaliados em R$ 3,9 milhões, incluem imóveis localizados no Paraná e em São Paulo.

O primeiro leilão está marcado para o dia 25 deste mês, às 9h, e, se os bens não forem arrematados, um segundo leilão ocorrerá no dia 6 de agosto.

Joel Ferreira de Souza é investigado na Operação Trade-Off, um desdobramento da Operação Halving, que cumpriu mandados de busca em São Paulo e outros estados.

O MPF aponta que o esquema utilizava diversas empresas para movimentar valores, incluindo contas em paraísos fiscais.

Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar previamente no site www.leiloesmonteiro.com.br até 72 horas antes do evento e confirmar os lances na data designada.

Relação de bens a serem leiloados:

Imóvel urbano: Data de terras nº 48, da quadra nº 17, Vila Industrial, Londrina/PR – Avaliação: R$ 410 mil.

Apartamento nº 1804: Edifício Maison Villa Lobos, Rua Eurico Humming nº 107, Londrina/PR – Avaliação: R$ 1.500.000.

Garagem nº 81: Edifício Maison Villa Lobos, Rua Eurico Humming nº 107, Londrina/PR – Avaliação: R$ 50 mil.

Prédio e terreno: Rua Hollywood nº 120, esquina da Rua Pensilvania, Brooklin Paulista Novo, São Paulo/SP – Avaliação: R$ 2 milhões.

*com informações da TV Cabo Branco

*Siga nosso Instagram @paraiba_online