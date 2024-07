Criança morre atropelada após cair de ônibus escolar na Paraíba

Uma tragédia foi registrada a zona rural de Itabaiana, na Paraíba, na tarde de sexta-feira (12).

Uma criança de 11 anos morreu atropelada após cair de um ônibus escolar devido à abertura acidental da porta do veículo.

Segundo o delegado Rafael Araújo, da Polícia Civil da Paraíba, a criança se encostou na porta de saída, que se abriu, resultando em sua queda.

O motorista, sem perceber o ocorrido, continuou a dirigir, atropelando a vítima. Ao perceber o acidente, ele parou imediatamente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a criança já estava morta.

O motorista permaneceu no local e foi levado para a Delegacia de Itabaiana, onde prestou depoimento.

Ele também foi encaminhado para exames, enquanto as investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias do acidente.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online