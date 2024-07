Adolescente tenta matar o pai com golpes de enxada na Paraíba

Um adolescente de 16 anos tentou matar o próprio pai com golpes de enxada no sábado (13), no município de Marcação, litoral norte da Paraíba.

O pai foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

Segundo o delegado Sylvio Rabelo, vizinhos acionaram a Polícia. Depoimentos indicam que o adolescente sofre de problemas psiquiátricos.

“Nós vamos concluir o procedimento especial em decorrência de fato análogo à tentativa de homicídio. Estamos tentando a internação dele junto a algum hospital psiquiátrico da capital”, afirmou o delegado.

