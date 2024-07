Acidentes causam duas mortes na cidade de Pedras de Fogo

Na manhã desta segunda-feira (15), dois acidentes graves na PB-030, na zona rural de Pedras de Fogo, resultaram na morte de dois homens e deixaram uma mulher ferida.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 6h, envolvendo duas motocicletas. Com o impacto da colisão, ambos os condutores, moradores da região, faleceram no local.

A Polícia Militar foi acionada para coordenar o trânsito, liberando uma faixa de cada vez. A perícia chegou ao local por volta das 10h e está investigando as circunstâncias do acidente.

Cerca de três horas depois, por volta das 9h30, e a menos de um quilômetro de distância do primeiro acidente, uma nova colisão ocorreu, desta vez entre um caminhão e uma moto.

Na batida, o tanque de combustível do caminhão foi arrancado e ficou no meio da pista. Germano Moura de Costa Júnior, de 23 anos, que estava na moto, recebeu auxílio de transeuntes até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Testemunhas relataram que o motorista do caminhão fugiu do local.

*com informações da TV Cabo Branco.

