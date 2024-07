Suspeitos por tráfico de drogas são presos em João Pessoa

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar prenderam, nessa sexta-feira (12), dois homens por tráfico de drogas, na zona sul da capital. Com os suspeitos, foram apreendidas várias drogas prontas para o comércio.

Policiais da Força Tática do 5º BPM, após denúncias de comercialização de drogas na Praça da Paz, no bairro dos Bancários, partiram em diligências e localizaram os dois suspeitos, que portavam diversas substâncias ilícitas, além de outras escondidas no local.

Com eles, foram apreendidas 147 porções de maconha, 86 porções de Skank, 70 porções de cocaína, quatro comprimidos entorpecentes, celulares e dinheiro.

Os dois suspeitos, de 18 e 19 anos, foram presos e todo o material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

