Ex-técnico da seleção brasileira sofre acidente de automóvel

O ex-técnico da seleção brasileira Dunga e a esposa sofreram um acidente de carro no final da manhã deste sábado (13) na BR-116, em Campina Grande do Sul, no Paraná.

Os dois foram socorridos com ferimentos leves e levados a um hospital, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Chovia quando Dunga perdeu o controle da direção do carro no quilômetro 39 da rodovia. O veículo saiu de pista, colidiu contra um barranco no canteiro central e capotou, segundo a PRF.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool.

Ele e a esposa viajavam de São Paulo no sentido de Curitiba, ainda de acordo com a PRF. Foram socorridos em condição estável de saúde e levados ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.

“O local de acidente, com muitas curvas, está sob chuvas constantes e com registros frequentes de acidentes, sendo necessário um comportamento defensivo dos motoristas, principalmente reduzindo a velocidade e aumentando a atenção à direção”, diz nota da PRF.

