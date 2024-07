Duas mulheres são baleadas e ficam em estado grave em João Pessoa

Na tarde desta sexta-feira (12), duas mulheres foram baleadas em frente ao condomínio Vista Alegre, no bairro de Colinas do Sul, em João Pessoa.

As vítimas, identificadas como Aline Herculano da Silva Santos, de 22 anos, e Ana Lucrécia Lopes da Costa, de 28, foram atacadas enquanto saíam do prédio.

Aline foi atingida por quatro tiros e Ana por dois, ambas estão em estado grave e foram encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Pouco depois do crime, o carro utilizado pelos criminosos foi encontrado abandonado a alguns quilômetros do local.

A Polícia Civil da Paraíba está investigando as motivações do ataque, com suspeitas de que o crime tenha sido cometido por um grupo criminoso que atua na cidade.

*com informações da TV Cabo Branco

*Siga nosso Instagram @paraiba_online