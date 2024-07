Na manhã desta sexta-feira (12), um casal foi preso no bairro de Paratibe, em João Pessoa, sob suspeita de integrar uma facção criminosa com atuação no estado do Piauí, responsável por homicídios e tráfico de drogas.

A operação, de caráter interestadual, visa cumprir 55 mandados de busca e apreensão domiciliar e 35 mandados de prisão.

A ação conta com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, Diretoria de Polícia do Interior, Polícia Militar, Seccional de Parnaíba, Ficco de Parnaíba, Denarc, Delegacia Regional de Luís Correia, e demais forças policiais, além da colaboração da Superintendência de Operações Integradas e Força Estadual Integrada de Segurança.

