Na terça-feira (9), um homem foi preso sob suspeita de abuso sexual contra sua filha de 6 anos.

O crime ocorreu na madrugada do mesmo dia, e a operação de prisão foi realizada por policiais das delegacias de Patos e Teixeira.

De acordo com a Polícia Civil da Paraíba, o suspeito tentou fugir quando os policiais chegaram para prendê-lo. Além disso, foi descoberto um plano do homem para se esconder no estado de Goiás, com o intuito de evitar a prisão.

O suspeito permanecerá detido na Delegacia Seccional de Polícia de Patos até que a Justiça decida seu destino final.

