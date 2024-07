Operação desarticula novo plantio de maconha na Paraíba

Em uma nova ação de combate ao narcotráfico, uma operação conjunta entre a Polícia Militar da Paraíba e a Polícia Federal localizou mais um plantio de cannabis sativa na região do Cariri, na divisa entre a Paraíba e Pernambuco. Esta já é a 4ª grande operação para localização e erradicação de plantios que dão origem à maconha. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (11).

De acordo com o Comando de Operações Especiais Policiais (COpEsP), da Polícia Militar, um homem foi preso e quatro armas de fogo, que eram usadas para vigilância do local, foram apreendidas. A ação foi realizada por meio do Grupamento Especial de Operações em Área de Caatinga (GEOsAC), com apoio do 11º Batalhão. A droga deve ser incinerada assim que a área total do plantio for contabilizada.

No último mês, o COpEsP vem desmantelando uma grande rede de produção que abastece o mercado ilegal de drogas, frustrando também as organizações criminosas que cultivam, fabricam, transportam e distribuem entorpecentes.