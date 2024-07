Nessa quarta-feira (10), a Polícia Civil da Paraíba prendeu um homem que se passava por pastor de igreja evangélica na cidade de Farias Brito, Ceará.

Ele é suspeito de envolvimento no homicídio, esquartejamento e ocultação do cadáver do produtor rural Luiz Weber Antony de Faria Júnior, conhecido como Júnior de Nereida.

Júnior de Nereida desapareceu em 2022, em Itaporanga, Sertão da Paraíba. Seu corpo foi encontrado em abril de 2023, próximo a uma casa abandonada pertencente à família.

A operação, realizada pelo Grupo Tático Especial de Itaporanga (GTE), cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o pastor, de 46 anos, após a conclusão das investigações.

O falso pastor foi indiciado por homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e estelionato. Outro investigado também foi indiciado por ocultação de cadáver e estelionato.

O pastor será apresentado na audiência de custódia em Crato, Ceará, e posteriormente transferido para a Cadeia Pública de Itaporanga, na Paraíba.

