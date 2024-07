Presidente da Torcida Jovem do Botafogo-PB é assassinado em João Pessoa

O presidente da Torcida Jovem do Botafogo-PB, conhecido como “Netinho”, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (10), no bairro do Roger, em João Pessoa.

Netinho, que trabalhava em um depósito de gás no Roger, estava fazendo uma entrega de botijão de gás na casa de uma cliente quando foi atingido por disparos de arma de fogo e morto no local.

Os suspeitos ainda não foram identificados, e não há detalhes sobre o motivo do assassinato.

A Polícia Militar isolou a área para a chegada da perícia, realizada pela Polícia Civil.

