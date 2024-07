Em operação conjunta com a Polícia Nacional da Espanha, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão na Paraíba.

Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Kimberley, para investigar uma rede de lavagem de dinheiro proveniente do comércio ilegal de diamantes. A ação mirou um empresário espanhol que, segundo investigações, financiava grupos paramilitares na Serra Leoa, na África.

O principal alvo da operação teria utilizado imóveis em Lucena, na Paraíba, para lavar o dinheiro obtido com a venda ilegal das pedras preciosas.

A Operação Kimberley é resultado de um trabalho conjunto entre as polícias brasileira e espanhola. As investigações tiveram início na Espanha e, após a prisão do suspeito naquele país, a PF entrou em ação no Brasil, cumprindo dois mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao investigado na Paraíba.

O crime de lavagem de dinheiro investigado pela PF está previsto na Lei nº 9.613/1998. Além disso, o suspeito também é investigado por crimes contra a humanidade e organização criminosa pela polícia espanhola.

Diamantes de sangue

O termo “diamantes de sangue” se refere a diamantes extraídos em zonas de conflito, financiando grupos armados e violando direitos humanos. A compra e venda desses diamantes alimentam a violência e a instabilidade nessas regiões.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online