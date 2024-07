Motorista fica gravemente ferido em colisão na BR-230

Na manhã dessa terça-feira (9), um motorista de 57 anos ficou gravemente ferido após o carro que conduzia colidir frontalmente com um caminhão no km 175 da BR-230, no distrito de São José da Mata, em Campina Grande.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Emergência e Trauma da cidade.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor do caminhão permaneceu no local e passou pelo teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

