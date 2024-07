Menina de 4 anos morre afogada em piscina na Paraíba

Uma tragédia aconteceu no município de Cacimba de Dentro, na região do Curimataú paraibano, no último domingo (7), com o falecimento de Maria Alice Franco Martins, uma menina de 4 anos, vítima de afogamento em uma piscina.

A Secretaria de Educação confirmou o incidente em nota oficial, informando que o velório de Maria Alice ocorreu no sítio Lagoa de Pedra, onde reside o pai da menina.

O cortejo fúnebre seguiu na tarde do domingo até o Cemitério São Francisco de Assis, onde ela foi sepultada.

