Nessa terça-feira (9), dois presos escaparam do Presídio do Serrotão, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba.

Os fugitivos, José Edson dos Santos Pereira, conhecido como Edson Taxista, de 31 anos, e Edson da Silva Santos, conhecido como Etinho, de 29 anos, ainda não foram recapturados.

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que está em diligências para localizar os fugitivos e deverá se pronunciar oficialmente sobre o ocorrido nesta quarta-feira (10), explicando como a fuga aconteceu e detalhando as operações em andamento para recapturá-los.

