Detentos do Presídio do Serrotão fugiram pela rede de esgoto

Dois presos fugiram do Presídio do Serrotão, em Campina Grande, nesta terça-feira (9), utilizando o sistema de drenagem de águas e esgotos da unidade prisional, informou a diretoria do presídio. Eles conseguiram romper três grades subterrâneas que passam por debaixo das muralhas.

Os fugitivos romperam a primeira grade no sistema de drenagem do banho de sol, seguido por duas grades de ferro maciço no sistema de drenagem de águas pluviais. A ausência dos detentos foi notada durante a contagem após o banho de sol.

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) declarou que está em diligências para recapturar os presos e que a comunicação imediata aos órgãos de Segurança Pública do Estado e a abertura de procedimento investigativo interno foram adotadas. A diretoria do Serrotão descarta a facilitação ou envolvimento de funcionários, suspeitando de apoio externo aos fugitivos.

As equipes de inteligência estão investigando se os dois homens ainda estão em Campina Grande. A Seap deve se pronunciar oficialmente nesta quarta-feira (10) sobre os detalhes da fuga e as diligências em andamento. Até o momento, os presos não foram recapturados.