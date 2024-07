Corpos de jovens desaparecidos são encontrados decapitados em Bayeux

Na manhã desta terça-feira (9), os corpos de Renan Douglas, de 16 anos, e Wendes de Caldas, de 24 anos, foram encontrados decapitados, com as mãos amarradas e enterrados em uma cova rasa no Rio do Meio, em Bayeux, na Grande João Pessoa.

Os jovens, desaparecidos desde 4 de julho após saírem de uma sucata em Imaculada, estavam enterrados um sobre o outro.

A polícia, auxiliada por um cão farejador do Corpo de Bombeiros, encontrou os corpos com marcas de perfurações de tiro.

Um facão, possivelmente utilizado no crime, foi achado próximo ao local. Segundo o delegado Diogo Garcia, a motivação do crime pode estar relacionada ao fato de as vítimas serem residentes de uma área dominada por uma facção criminosa rival da que atua onde foram encontrados.

O protesto realizado na BR-101 em João Pessoa, exigindo justiça pelos jovens, bloqueou a rodovia durante a tarde, mas foi encerrado por volta das 15h.