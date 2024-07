Uma tragédia ocorreu na noite desse domingo (7) na rodovia estadual PB-386, no município de Conceição, no Vale do Piancó, Paraíba.

Uma colisão entre um carro e uma moto resultou na morte de duas mulheres na saída da cidade, em direção ao Ceará.

As vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidas por um veículo. O impacto da colisão foi muito forte, resultando na morte imediata das duas mulheres no local.

Segundo testemunhas, o motorista do carro fugiu após a colisão, abandonando o veículo e não prestando socorro às vítimas.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e isolaram a área para os procedimentos de emergência e investigação.

