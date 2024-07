Homem é morto a tiros dentro de casa na Grande João Pessoa

Na madrugada desta segunda-feira (8), um homem foi assassinado a tiros dentro de sua própria casa na cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa.

Segundo informações iniciais da Polícia Civil, a vítima havia retornado de uma festa quando foi surpreendida pelo atirador.

A vítima tentou se esconder em um banheiro da residência, mas a porta do cômodo foi arrombada pelo criminoso.

A perícia revelou que o homem foi morto com cerca de dez tiros.

No momento do crime, não havia familiares no local, mas há suspeitas de que outra pessoa estivesse na casa.

