Veículo carregado com gás de cozinha tomba perto de Galante

Um autocarga que transportava botijões com gás de cozinha tombou, no começo da tarde deste sábado, na BR-230, à altura do quilômetros 132, próximo à entrada para o distrito de Galante.

O motorista do veículo foi socorrido por profissionais do Samu para o Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes e tem um estado de saúde considerado regular.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online