Motociclista morre em colisão com caminhão

Um motociclista morreu em um acidente grave na madrugada deste sábado (6), em Quixaba na Região Metropolitana de Patos, na Paraíba.

A colisão traseira aconteceu por volta das 00h45 no quilômetro 328 da BR-230, envolvendo uma motocicleta e um caminhão.

De acordo com as autoridades, a colisão resultou no óbito da vítima no local. A identidade, no entanto, ainda não foi divulgada.

A Polícia Rodoviária Federal esteve presente entre Patos e São Mamede para controlar o tráfego e investigar as causas do acidente.

Com informações adicionais do MaisPB

