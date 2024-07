Jovem é assassinado a tiros em João Pessoa

Na manhã desta sexta-feira (5), um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros no bairro do Grotão, em João Pessoa.

O crime ocorreu a cerca de 100 metros de uma viatura policial parada próximo à feira do bairro.

De acordo com testemunhas, uma pessoa a caminho do trabalho avisou a polícia sobre a presença de um corpo perto do local onde a viatura estava estacionada.

Os policiais confirmaram a informação ao chegarem ao local indicado.

Dados preliminares da Polícia Militar indicam que o jovem, que seria usuário de drogas, foi surpreendido por suspeitos armados.

Após o ataque, os autores dos disparos fugiram para um destino desconhecido.

