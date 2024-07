Incêndio atinge mercado público em Santa Rita

Na noite dessa quinta-feira (4), um incêndio atingiu o mercado público de Tibiri II, em Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa.

O fogo começou por volta das 19h em um galpão utilizado para armazenar papelão.

A intensidade das chamas fez com que o teto do galpão desabasse.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando feridos e danos a outros estabelecimentos.

As causas do incêndio serão investigadas após a realização de perícia no local.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online