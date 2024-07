Acidente com ônibus em rodovia mata 10 e deixa 42 pessoas feridas

Dez pessoas morreram e outras 42 ficaram feridas em um acidente com ônibus na madrugada desta sexta-feira (5) na rodovia Francisco da Silva Pontes (SP 127), em Itapetininga, no interior de São Paulo.

O ônibus, além do motorista, era ocupado por 51 turistas que seguiam para Aparecida, no Vale do Paraíba, e teria apresentado uma falha mecânica que travou a direção.

O ônibus saiu de Itapeva, de acordo com a empresa Onix Turismo, responsável pela viagem.

Segundo o motorista, ele trafegava normalmente quando ocorreu o problema mecânico, poucos minutos depois da meia-noite. Ele perdeu o controle do veículo, que bateu no pilar de um viaduto no km 171 da rodovia.

O Hospital Doutor Léo Orsi Bernardes recebeu 43 vítimas do acidente de ônibus. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, seis vitimas estão em estado grave na emergência. Outros cinco pacientes estão em estado estável.

“As demais 32 vítimas foram triadas, algumas já medicadas e liberadas, outras em medicação e, após, serão liberadas”, afirmou a unidade.

O ônibus, de dois andares, foi fretado pelos turistas. A empresa Onix Turismo afirmou que essas viagens são frequentes, e que todos os anos parentes e amigos de Itapeva aproveitam o feriado prolongado para fretar um ônibus e viajar para Aparecida.

Ainda segundo a empresa, o setor jurídico está se inteirando do acidente para depois se pronunciar.

Equipes da concessionária CCR e do Policiamento Rodoviário atuaram no monitoramento e sinalização do trânsito, sendo necessária a interdição total da via durante o atendimento da ocorrência.

Além da concessionária e da Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço Atendimento Móvel de Urgência), e a Polícia Técnico Cientifica foram deslocados para o local do acidente.

Por conta do acidente, as faixas norte e sul, e o acostamento, foram interditados.

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o ônibus estava em situação regular.

A prefeitura de Itapeva lamentou o acidente e se solidarizou com os familiares das vítimas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também lamentou o acidente em uma rede social.

“Acordamos hoje com a notícia de um triste acidente na rodovia SP-127, em Itapetininga, que tirou a vida de 10 pessoas e feriu mais de 40, naquilo que era para ser um passeio até Aparecida. Com muito pesar, rogo a Deus que conforte o coração dessas famílias e que dê força para que os feridos se recuperem o quanto antes”, escreveu o governador.

O QUE SE SABE SOBRE O ACIDENTE

– O ônibus que transportava 51 turistas para Aparecida, no Vale do Paraíba, bateu no pilar de um viaduto no km 171 da rodovia Francisco da Silva Pontes (SP 127), em Itapetininga

– Dez pessoas morreram e 42 ficaram feridas

– Uma falha mecânica travou a direção do ônibus, segundo o motorista

– O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite

– O ônibus era de dois andares e foi fretado pelos turistas

– Seis vítimas estão em estado grave e 13 tiveram ferimentos moderados

*CRISTINA CAMARGO E FRANCISCO LIMA NETO/Folhapress

