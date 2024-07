Na noite desta quarta-feira (3), a Polícia Militar da Paraíba apreendeu um rifle, munições, uma balança de precisão e uma quantidade significativa de maconha na comunidade Marinês, no conjunto Gervásio Maia, em João Pessoa.

O material foi encontrado com um homem suspeito de ter ligações com criminosos do condomínio Vista Alegre.

A apreensão começou com a descoberta de uma quantidade de maconha em posse do suspeito.

Subsequentemente, durante buscas adicionais, a polícia localizou o rifle e o restante do material ilícito.

O homem, que já possui antecedentes criminais por violência doméstica, foi levado para a Cidade da Polícia Civil, no bairro Geisel, onde permanece à disposição da Justiça.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online