Explosão de caminhão provoca ferimentos em equipe do SBT

Três integrantes de uma equipe de jornalismo do SBT de Paragominas, na região nordeste do Pará, sofreram queimaduras de segundo grau na tarde desta quarta-feira (3) após a explosão de um caminhão de gás na rodovia BR-010. Dois bombeiros que atendiam a ocorrência também sofreram ferimentos leves.

Os repórteres estavam no local para uma reportagem sobre um incêndio que atingia o veículo. Em vídeo divulgado pela emissora, o repórter Alan Nelis contou que a equipe estava no limite do isolamento de segurança, a 300 metros do caminhão, quando a explosão ocorreu.

“Só ouvi a explosão e senti uma quentura, um vapor muito forte nas minhas costas”, disse. “Parecia que eu estava em um filme de terror”.

Nelis foi ao local acompanhado do repórter cinematográfico Wellington Moura e do técnico Márcio Lopes. Ele estava de costas para o caminhão, gravando vídeo, no momento da explosão.

O repórter sofreu queimaduras no cotovelo e no pescoço, recebeu atendimento médico e passa bem. O cinegrafista e o técnico também estão bem.

Em nota, a direção do SBT em Paragominas informou que os três funcionários não correm risco e recebem suporte da emissora. A explosão aconteceu no km 139 da rodovia, entre Paragominas e Ulianópolis.

“Foi um dia que jamais vou esquecer”, afirmou o cinegrafista. “Por um momento, achei que havia chegado o dia de partir.”

*CRISTINA CAMARGO/Folhapress

