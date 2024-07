Nessa quarta-feira (3), o Corpo de Bombeiros realizou buscas por uma mulher que supostamente pulou de uma ponte entre os bairros de Mangabeira e Valentina, em João Pessoa, após receber uma denúncia.

Utilizando embarcações, os bombeiros fizeram uma varredura completa na área, mas não encontraram a possível vítima.

“Recebemos uma ligação informando que uma mulher teria pulado da ponte, mas não encontramos ninguém no local. Encerramos as buscas até que surjam novos indícios ou um novo chamado”, informou a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros.

