Após um ano, mãe de Ana Sophia continua clamando por justiça

Um ano após o desaparecimento da menina Ana Sofia, sua mãe, Maria do Socorro, concedeu uma entrevista exclusiva à Rede Ita.

Emocionada, Maria do Socorro compartilhou sua dor e seu clamor por justiça.

“Só Deus para me confortar. Minha filha merece justiça. Uma criança que não fez mal a ninguém nesse mundo, uma criança amada por todo mundo que conhecia ela.”

Maria do Socorro expressou sua confiança nas autoridades e ressaltou a promessa do delegado responsável pelo caso: “O delegado me prometeu, não só para mim, para a Paraíba, todo Brasil todo, que era uma questão de honra entregar a minha filha para mim.”

Ana Sofia desapareceu no distrito de Roma, em Bananeiras, no dia 4 de julho de 2023. Desde então, a comunidade e familiares se mobilizou em busca de respostas e justiça para a menina.