Na madrugada desta quinta-feira (4), um grave acidente ocorreu na PB-115, na saída de Montadas para Puxinanã, na Paraíba.

O incidente, registrado por volta das 5h, envolveu dois carros de passeio e um caminhão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e relataram que as vítimas ficaram presas nas ferragens.

O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande confirmou a entrada de oito vítimas na unidade, mas o estado de saúde delas ainda não foi divulgado.

Uma pessoa morreu no local do acidente.

