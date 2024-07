Idosos caem com motocicleta em canal e são resgatados em Campina Grande

Na tarde desta terça-feira (2), uma motocicleta caiu dentro de um canal nas proximidades do viaduto de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, envolvendo dois ocupantes idosos. O acidente ocorreu por volta das 14h, mobilizando equipes de resgate e populares.

As vítimas, um homem de 72 anos e uma mulher de 70 anos, foram retiradas do canal com a ajuda do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de pessoas que passavam pelo local.

Após o resgate, ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital de Trauma de Campina Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os pacientes chegaram à unidade hospitalar por volta das 14h30, conscientes e orientados.

No hospital, os idosos passaram por exames e estão sendo avaliados pela equipe médica.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online