Idoso em situação de abandono morre dois dias após ser resgatado

Um idoso de 78 anos em situação de abandono foi resgatado no bairro do Tambiá, em João Pessoa, durante uma operação da Polícia Civil no último fim de semana.

Ele faleceu dois dias depois, devido a uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pela delegada Andrea Melo.

O resgate fez parte da Operação Virtude, que envolve a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, visando combater a violência contra idosos.

O idoso, que sofria de demência, foi encontrado em condições deploráveis e transferido para a Casa do Ancião Maria Ribeiro Diniz, em Santa Rita.

A denúncia de abandono foi feita através do Disque 100, serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online