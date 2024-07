Grave acidente é registrado em estrada no Sertão

Um grave acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (2) na PB-262, no trecho da Serra do Teixeira, na região metropolitana de Patos, no Sertão da Paraíba.

As primeiras informações indicam que os freios de um caminhão falharam durante a descida da serra, resultando em uma colisão traseira com um carro de passeio.

Em seguida, o caminhão passou por cima de outro veículo e só parou ao sair da pista e cair em uma ribanceira.

Cinco pessoas ficaram feridas no acidente. Até o momento, não há registro de mortes. As vítimas foram rapidamente socorridas e levadas para o Hospital Regional de Patos e outras unidades de saúde da região.

