Dois homens são presos por roubo de viveiros de camarão em João Pessoa

Na manhã desta terça-feira (2), dois homens foram presos suspeitos de assaltar viveiros de camarões no bairro de Mandacaru, em João Pessoa. Segundo a Polícia Militar, os indivíduos vendiam os camarões roubados na cidade de Bayeux, localizada na Grande João Pessoa, por preços bem abaixo do mercado. O dinheiro obtido com as vendas era utilizado para a compra de drogas.

O major Alberto Sena, da Polícia Militar, informou que os suspeitos utilizavam uma canoa para atravessar o Rio Paraíba até Mandacaru, onde realizavam os roubos. Em seguida, retornavam para Bayeux, onde revendiam os camarões.

Os homens, de 20 e 23 anos, são residentes de Bayeux e estavam em liberdade monitorada com o uso de tornozeleiras eletrônicas, cumprindo penas por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Durante a prisão, a polícia encontrou entorpecentes em posse dos suspeitos.

A dupla foi reconhecida pelas vítimas dos roubos, e a operação de prisão foi realizada pela 5ª Delegacia Distrital, em Bayeux.

O caso seguirá em investigação.

