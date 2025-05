Motorista embriagado é preso em Natal conduzindo ambulância com atletas da Paraíba

Um homem de 47 anos foi preso em Natal, na noite de terça-feira (13), após ser flagrado dirigindo uma ambulância embriagado, transportando 15 jogadores de um time de vôlei amador da Paraíba.

Entre os passageiros, quatro eram menores de idade. O grupo havia viajado de Boqueirão, na Paraíba, para participar de uma competição em Natal.

A prisão ocorreu durante uma blitz da operação Zero Álcool, no bairro Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal. O teste de alcoolemia do motorista revelou 1.03 mg de álcool por litro de ar expelido, mais de três vezes o limite que configura crime. Além disso, o transporte dos atletas dentro da ambulância foi irregular, já que o veículo é destinado a transportar pacientes, não passageiros.

A ambulância é registrada no município de Boqueirão, mas, de acordo com o prefeito Marcos Freitas, o veículo não pertence à prefeitura. Após a prisão, o motorista foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, enquanto a ambulância foi removida por estar com licenciamento atrasado. A equipe de vôlei retornou para a Paraíba em uma van, conduzida por outro motorista.

*com informações da TV Cabo Branco