Polícia Militar apreende celulares furtados em Campina Grande

Na tarde do último sábado (29), equipes do Choque da Polícia Militar, sob o comando do Tenente Marinho, realizaram uma importante apreensão de celulares furtados na cidade de Campina Grande.

A operação ocorreu em uma pousada nas proximidades da alça sudoeste, onde foram encontrados diversos aparelhos em posse de duas mulheres suspeitas de envolvimento em furtos recentes na região.

As duas suspeitas foram imediatamente encaminhadas para a Central de Polícia, onde prestaram depoimento. Elas agora aguardam o andamento das investigações para a devida apuração dos fatos e responsabilização.