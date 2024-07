Motociclista morre após colisão com cavalo na BR-361, em Piancó

Na noite deste sábado (29), um motociclista de 54 anos faleceu após colidir com um cavalo que atravessava a BR-361, no município de Piancó, sertão da Paraíba. O acidente aconteceu no km 86 da rodovia.

Conforme informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto morreu no local do acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi rapidamente acionada, mas ao chegar, constatou o óbito da vítima.

A pista ficou parcialmente interditada até que a perícia fosse realizada. Os peritos foram chamados para investigar as circunstâncias do atropelamento e coletar evidências sobre o incidente.

