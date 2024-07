Homem é preso suspeito de furtar fios em Campina Grande

Um homem foi preso durante a madrugada desta segunda-feira (1º) suspeito de furtar fios no bairro São José, em Campina Grande. O caso ocorreu nas proximidades do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC).

De acordo com a Polícia Militar, durante rondas nas proximidades do Parque do Povo, policiais foram informados por mototaxistas sobre um homem que estaria furtando parte da fiação elétrica na região do hospital.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito, que ainda tentou se livrar do material furtado.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime. Ele foi detido e, juntamente com o material furtado, encaminhado para a Central de Polícia de Campina Grande. O homem agora aguarda audiência de custódia.